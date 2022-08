В новом ролике по Gotham Knights показали 28 костюмов для героев

В общей сложности игра получит 44 альтернативных нарядов для персонажей.

В новом ролике по корпоративной компьютерной игре Gotham Knights авторы портала IGN показали 28 из 44 альтернативных костюмов для супергероев. Презентация состоялась в рамках постоянной рубрики YouTube-проекта под названием The First при участии компаний Warner Bros. Games и Warner Bros. Games Montreal и сторонних специалистов-дизайнеров. Ранее разработчики рассказывали геймерам о том, что у каждого из четырёх основных персонажей боевика Gotham Knights (Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный колпак) будет по 11 вариантов одежды. Игрок получит возможность менять элементы и цвета нарядов. В видео от IGN засветились костюмы из семи линеек: Eternal, Shinobi, Beyond, Neon Noir, Knight Ops, Year One и KnightWatch.

Напомним, что супергеройский проект Gotham Knights поступит в продажу 25 октября для персональных компьютеров (будет доступен на Steam и Epic Games Store), а также для игровых консолей PS5, Xbox Series X и S. В придуманной создптелям иистории Робину, Бэтгёрл, Найтвингу и Красному колпаку придется встать на защиту Готэма после смерти Бэтмена.

