Разработчики из CD Projekt RED показали первый геймплей "Ведьмака 4"

Первые кадры из грядущего проекта показаны в ходе мероприятия Unreal Fest Orlando 2025.

Разработчики из польской компании CD Projekt RED показали первый геймплей компьютерной игры "Ведьмак 4" (The Witcher 4) в кинематографичном стиле. Пользователям впервые были презентованы фрагменты геймплея и техническая демонстрация проекта. Событие состоялось в рамках официальной трансляции мероприятия Unreal Fest Orlando 2025. Создатели проекта уточнили, что демонстрация кадров велась на стандартной версии консоли PlayStation 5, на которой игра стабильно выдаёт 60 кадров в секунду. Представители CD Projekt Red уточнили, что речь идет не о фрагменте готовой игры, а лишь технической демонстрации тех возможностей, которые войдут в итоговую версию "Ведьмака 4". Видеоряд позволяет уже сейчас оценить графику и ключевые механики будущей новинки

Напомним, что действие деморолика происходит в Ковире — одном из регионов игрового мира. Согласно сюжетной сцене, героиня Цири прибывает на данную локацию ради выполнения контракта на монстра. В кадре показывается путешествие персонажа через горные тропы и леса, посещение девушки портового города Валдрест с оживлённой атмосферой, а также присутствует упоминание Лан Экстера — зимней столицы Ковира. Сам город ненадолго появляется в финале видеозаписи.

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Фото и видео: YouTube / CD Projekt RED