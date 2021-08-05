Создатели Dead by Daylight анонсировали постапокалиптическую Meet Your Maker

Выход игры запланирован на следующий год.

Канадский издатель и разработчик асимметричного хоррор-экшена Dead by Daylight анонсировал постапокалиптическую игру Meet Your Maker. Студия Behaviour Interactive рассказала, что новый проект будет представлять из себя мультиплеерный шутер. Пользователям придется взять на себя роль Распорядителя для того, чтобы добывать чистый генетический материал, считающийся самым ценным материалом на планете. Он необходим для проведения "Химеры" — живого эксперимента, созданного как последнее средство для спасения жизни на Земле.

Для защиты добычи игроки будут проектировать и укреплять собственную базу, а для получения новых ресурсов им придётся отправляться на вылазки по крепостям других пользователей. В частности, создатели предусмотрели для роли творца возможность оборудовать лабиринт со смертельными ловушками, а в роли налетчика - демонстрировать упорство, смекалку, хорошую реакцию и правильный подбор экипировки и навыков. Сохранять или атаковать базу можно будет в паре с другом.

Официальный релиз Meet Your Maker запланирован в 2023 году на персональных компьютерах (через Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Фото и видео: YouTube / Meet Your Maker