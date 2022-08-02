Вышел трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners

Netflix покажет проект в сентябре текущего года.

Вышел полноценный трейлер аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners ("Киберпанк: Бегущие по краю"). Проект американской стриминговой компании будет состоять из десяти эпизодов. В центре истории окажется смертный персонаж, который пытается противостоять современным компьютерным модернизациям, в том числе и человеческого тела. Герой хочет выжить в городе под названием Найт-Сити. Режиссером данной работы выступил Хироюки Имаиси. Официальный релиз сериала запланирован на онлайн-платформе Netflix в сентябре 2022 года.

Вышел трейлер сериала "Андор".

Фото и видео: YouTube / Netflix