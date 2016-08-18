Вышел трейлер сериала "Андор"

Премьеру сериала перенесли на 21 сентября.

В сети появился трейлер сериала "Андор", входящего во вселенную "Звзедных войн". Его показали в эфире шоу Good Morning America.

Сериал является приквелом фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории". В нем расскажут о борьбе повстанцев против Империи. События происходят за пять лет до истории в фильме. Диего Луна сыграет капитана Кэссиана Андора.

Премьеру "Андора" перенесли на 21 сентября. В этот день выйдут три первых эпизода сериала. Его покажут на платформе Disney+

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Блондинка".

Видео: YouTube / Star Wars