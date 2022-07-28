Премьера на Netflix состоится 28 сентября 2022 года.

Netflix представил трейлер фильма "Блондинка" режиссера Эндрю Доминика.

Картина расскажет историю жизни певицы и актриссы Мэрилин Монро. Ее сняли по одноимённому роману Джойс Кэрол Оутс. Главную роль исполнит Ана де Армас. Также в фильме сыграли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале и другие.

"Блондинка" выйдет на Netflix 28 сентября 2022 года. Перед премьером фильм покажут на Венецианском кинофестивале.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Оппенгеймер".

Видео: YouTube / Netflix