Netflix представил трейлер фильма "Блондинка" режиссера Эндрю Доминика.
Картина расскажет историю жизни певицы и актриссы Мэрилин Монро. Ее сняли по одноимённому роману Джойс Кэрол Оутс. Главную роль исполнит Ана де Армас. Также в фильме сыграли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале и другие.
"Блондинка" выйдет на Netflix 28 сентября 2022 года. Перед премьером фильм покажут на Венецианском кинофестивале.
Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Оппенгеймер".
Видео: YouTube / Netflix
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