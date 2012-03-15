В Петербурге 61% детей-мигрантов сдали тестирование на русский

Более 60% поступающих в первые классы успешно прошли проверку знаний языка в 2025-2026 учебном году. Остальным рекомендованы дополнительные занятия.

В Санкт-Петербурге 61% детей из семей иностранных граждан, прошедших тестирование, были зачислены в первые классы школ в 2025-2026 учебном году. Об этом сообщила начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская.

По словам представительницы ведомства, всего проверку прошли 999 детей, поступавших в первый класс. Часть из них не смогла сдать тест с первого раза — для таких учеников школы организовали дополнительные занятия по русскому языку. Некоторые родители будущих первоклассников, чьи дети не справились с испытанием, приняли решение прийти в образовательные учреждения через год. Их ждут в приемной кампании 2026 года.

Грубская напомнила, что с 1 апреля 2025 года вступили в силу новые правила приема иностранных граждан в школы. Изменения коснулись расширенного перечня документов и введения обязательного тестирования на владение русским языком.

Для будущих первоклассников проверка проводится исключительно в устном формате. Ребенку необходимо назвать предметы на иллюстрациях, составить короткий рассказ и ответить на вопросы педагога. Задания, по словам чиновницы, достаточно простые и направлены на определение уровня понимания языка, необходимого для освоения школьной программы.

