Сарик Андреасян снимет сериал о петербурженке, которой муж отрубил кисти рук

Маргарита Грачева рассказала, что пока не представляет, как будет выглядеть актриса, но ей хотелось бы, чтобы было максимальное сходство.

В пятницу, 25 марта, петербурженка Маргарита Грачева рассказала, что Сарик Андреасян снимет сериал по ее истории жизни. Андреасян выступит в роли продюсера и режиссера ленты, ранее он снимал фильмы "Непрощенный" и сериал "Чикатило".

Как рассказала Грачева на своей странице во "Вконтакте", сейчас пишется сценарий. Она добавила, что пока не представляет, как будет выглядеть актриса, но ей хотелось бы, чтобы было максимальное сходство.

Грачева сообщила, что будет приезжать на съемочную площадку. Она хочет, чтобы сериал получился максимально достоверным, поэтому буду контролировать процесс.

Напомним, что в ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей.

Маргарита Грачева с решением суда не согласилась и обратилась в ЕСПЧ. Там пришли к выводу, что РФ не предприняла никаких мер, чтобы обезопасить женщину от жестокого обращения. Действия правоохранителей были признаны несвоевременными, а поведение – пассивным.

Фото: Вконтакте / Маргарита Грачева