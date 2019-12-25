Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.
Россия должна выплатить 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода и 40 тысяч евро в качестве моральной компенсации.
В ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти.
В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей.
Маргарита Грачева с решением суда не согласилась и обратилась в ЕСПЧ. Там пришли к выводу, что РФ не предприняла никаких мер, чтобы обезопасить женщину от жестокого обращения. Действия правоохранителей были признаны несвоевременными, а поведение – пассивным.
В апреле 2021 года Маргарита Грачева рассказала, что у нее родится девочка от её нынешнего мужа. Однако, УЗИ оказалось ошибочным и у неё родился третий сын.
Видео: Instagram / @margoritka1211
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