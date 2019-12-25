В ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Россия должна выплатить 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода и 40 тысяч евро в качестве моральной компенсации.

В ноябре 2017 года во время приступа ревности муж Маргариты вывез её в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Вместо одной руки у женщины теперь бионический протез, вторую руку с помощью множества операций и реабилитаций удалось спасти.

В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей.

Маргарита Грачева с решением суда не согласилась и обратилась в ЕСПЧ. Там пришли к выводу, что РФ не предприняла никаких мер, чтобы обезопасить женщину от жестокого обращения. Действия правоохранителей были признаны несвоевременными, а поведение – пассивным.

В апреле 2021 года Маргарита Грачева рассказала, что у нее родится девочка от её нынешнего мужа. Однако, УЗИ оказалось ошибочным и у неё родился третий сын.

Видео: Instagram / @margoritka1211