Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Юморист заявил, что "этот человек лучше всех в стране знает, что такое дно".

Российский телеведущий и юморист Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина в очередном выпуске программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ургант упомянул Панина, когда речь зашла о погружении аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. Юморист начал рассказывать, как выглядит глубоководный аппарат, а после представил Панина в кольчуге, скафандре и с рулеткой, отправляющегося исследовать впадину. Говоря об актере, Ургант заявил, что "этот человек лучше всех в стране знает, что такое дно".

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Панин устроил скандал на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым. По имеющимся в сети данным, актер сделал замечание покойному, после чего его попросили уйти. При этом сам Панин отрицает эту информацию.

Народный артист России Михаил Кокшенов умер вечером 4 июня в возрасте 83 лет. 17 октября 2017 года он попал в отделение реанимации московской ГКБ №1 с инсультом. Вскоре актера перевели в Центральную клиническую больницу №1 управделами президента. В январе 2018 года Кокшенова выписали, после этого он не появлялся на публике.

Перед смертью актер проходил длительное лечение в реабилитационном центре Подмосковья. Прощание с ним прошло в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня. После кремации урна с прахом захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы писали, что дочери Ивана Урганта пришлось вступиться за бойфренда из-за его неоднозначного плаката.

Фото: Instagram / urgantcom