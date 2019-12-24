Дочери Ивана Урганта пришлось вступиться за бойфренда из-за его неоднозначного плаката

Дело в том, что на плакате, который держал в руках Муса, было написано: "Система имеет нас жестче, чем мы ваших дочерей".

Падчерице Ивана Урганта Эрике Кикнадзе пришлось объяснять неоднозначный плакат своего бойфренда и блокировать сотни сообщений подписчиков, которые переживают за её судьбу.

Эрика Кикнадзе уже более года учится в Нюй-Йорке Кикнадзе в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Девушка живет в общежитии на Манхэттене, где и познакомилась с темнокожим парнем по имени Муса. Девушка публикует в Instagram множество снимков с ним. Один из последних снимков вызвал негодование.

Падчерицу Урганта, которую он называет своей дочерью и воспитывал, как родную, раскритиковали за поход на митинг в компании своего бойфренда. Дело в том, что на плакате, который держал в руках Муса, было написано: "Система имеет нас жестче, чем мы ваших дочерей".

Эрика в сторис в Instagram объяснила суть содержания данного послания, так как многие посчитали, что он Муса оскорбляет Эрику и её семью.

Также Муса принес извинения всем, кого обидел. Он заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным. Он отметил, что не хотел обидеть свою возлюбленную, а надпись на плакате была просто неправильно воспринята.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере Урганет сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих дочках и старается проводить с ними как можно больше времени. Помимо старших детей – Эрики и Нико (дети Натальи от предыдущих отношений) у телеведущего подрастают 12-летняя Нина и четырехлетняя Валерия.

В начале мая у члена семьи Ивана Урганта обнаружили коронавирус.

Фото: Instagram/ e_ttg