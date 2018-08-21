Иван Ургант снялся в дебютном фильме Николая Солодникова

Завершились съёмки дебютного фильма петербургского журналиста Николая Солодникова. Как оказалось, одну из главных ролей в киноленте исполнил Иван Ургант, сообщил в tg-канале журнал "Сеанс".
Название картины и её сюжет пока не раскрываются. Известно, что помощь в съёмах оказал Фонд Александра Сокурова "Пример интонации".
Николай Солодников – российский журналист, автор проектов "#ещенепознер" и "солодников" на YouTube.
Ранее телеведущий Иван Ургант показал снимок, сделанный в Петербурге. А через несколько дней пребывания в Северной столице Ургант решил удивить поклонников новым имиджем и сбрил свою фирменную бороду.
Фото: Telegram/ СЕАНС
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