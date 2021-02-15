Телеведущий Иван Ургант показал снимок, сделанный в Петербурге

К фотографии прикреплено стихотворение, в котором акцентируется внимания на музее "Полторы комнаты", где когда-то жил поэт Иосиф Бродский.

Телеведущий Иван Ургант опубликовал фотографию из Санкт-Петербурга в Telegram-канале "Вечерний Ургант • Иван Ургант".

Кадр сделан в доме Мурузи с видом на Спасо-Преображенский собор. Сам Ургант стоит на балконе и смотрит в сторону Литейного проспекта.

К фотографии прикреплено стихотворение, в котором акцентируется внимания на музее "Полторы комнаты", где когда-то жил поэт Иосиф Бродский.

Ранее российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный зрителям по псевдониму Гоблин, объяснил, как шоумен Иван Ургант может вернуться на отечественное телевидение. Коллега по цеху считает, что артисту важно покаяться, такт как он успел перечеркнуть все свои заслуги.

Фото: Telegram/ Вечерний Ургант • Иван Ургант