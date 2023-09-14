Выступление Ивана Урганта на фестивале "Антон тут рядом" в Петербурге отменили

Артист перечислит в фонд "Антон тут рядом" 500 тыс. рублей.

Выступление Ивана Урганта в рамках благотворительного фестиваля "Антон тут рядом" в Петербурге отменили. Об этом актер и телеведущий рассказал в одной из социальных сетей накануне.

Планировалось, что на сцену Иван Ургант выйдет в образе Гриши Урганта – с усами и гитарой, "о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый".

Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и им близким. Вчера узнал, что выступить не получится. Моей вины в этом нет, и организаторы фестиваля тоже ни при чем. Иван Ургант, артист

Участники фестиваля выступают без гонорара, вырученные средства отправляются "на работу программ помощи аутичным детям и взрослым". В 2023 году было собрано 9,1 млн рублей. Именно поэтому Иван Ургант призвал посетителей не сдавать билеты. Кроме того, он перечислит в фонд "Антон тут рядом" 500 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: выступление бардов Татьяны и Сергея Никитиных отменили в Петербурге.

Фото: kino-teatr.ru