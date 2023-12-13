Выступление бардов Татьяны и Сергея Никитиных отменили в Петербурге

Ранее стало об отмене концерта бардов в московском Центре авторской песни, однако мероприятие все же состоялось.

В Петербурге отменили концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который был запланирован на 28 июня. Их выступление не состоится "в целях безопасности артистов и зрителей", пишет "Фонтанка".

В апреле 2024 года Никитиных обвиняли в причастности к финансированию ВСУ. Исполнители в ответ заявляли, что никогда этим не занимались. Артисты отказывались от выступления на фестивале в Черногории, где участвовали иностранные агенты.

Планировалось, что в Петербурге Татьяна и Сергей выступят на площадке "Фонтанка 69". Афиша с музыкантами исчезла с сайта пространства, а билеты больше не продают. Кроме того, одна из посетительниц концерта сообщила, что ей "Афиша.ру" прислала автоматическое письмо об отмене мероприятия.

Ранее стало об отмене концерта бардов в московском Центре авторской песни, однако выступление все же состоялось.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге чиновники хотели потратить на концерт Кристины Орбакайте 3,5 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Татьяна и Сергей Никитины