Перенесенный концерт Shortparis в Петербурге отменили

Отметим, что накануне Shortparis сыграли концерт в Москве.

Концерт музыкального объединения Shortparis в Петербурге после двух переносов отменили. Об этом рассказали организаторы мероприятия в группе во "ВКонтакте" 12 декабря.

Изначально концерт должен был состояться 30 ноября. Позже его перенесли на 3 декабря из-за болезни одного из участников, а после – на 13 декабря.

По независящим от группы и организатора причинам, концерт Shortparis в Петербурге 13 декабря отменен. Организаторы концерта группы Shortparis

Отметим, что накануне Shortparis сыграли концерт в Москве.

Музыкальное объединение Shortparis основано в 2012 году. В его состав входят современные художники Петербурга. Стилистически они определяют себя как post-pop, pop-noir, avant-pop.

Ранее на Piter.TV: премьера новой версии фильма Сокурова не состоится в петербургской "Авроре".

Фото: ВКонтакте / Shortparis | ОТМЕНА | Санкт-Петербург