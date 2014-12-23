Группа записала трек на слова поэта Андрея Вознесенского.

Музыкальная группа Shortparis выпустила новый клип на песню "О, как хотела мама". Данная композиция вошла в альбом под названием "Зов озера". Известно, что автором стихов к треку является Андрей Вознесенский. Песня создана на основе двух литературных произведений поэта: "Плач по двум нерожденным поэмам" и "Снег в октябре". Строчки к ним написаны в 1965 и 1967 годах соответственно.

Напомним, что данная композиция стала саундтреком к спектаклю "Берегите ваши лица", который показывался в "Гоголь-центре". Все песни в альбоме "Зов озера" основаны на стихотворениях Андрея Вознесенского, кроме "Охоты на волков". Эта композиция написана по тексту Владимира Высоцкого.

Рок-группа "Зверобой" выпустила клип на песню о разрушенном ВСУ Мариуполе.

Фото и видео: YouTube / Shortparis