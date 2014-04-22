Рок-группа "Зверобой" выпустила клип на песню о разрушенном ВСУ Мариуполе

Коллектив показал в видео реальные кадры разрушений города.

Российская рок-группа "Зверобой" выпустила клип на песню о разрушенном Вооруженными силами Украины городе Мариуполе. Композиция получила название "Мой Мариуполь". Видео для трека авторы стали снимать еще 20 мая, в день, когда ВС РФ и силы Донбасса освободили город от местных националистов и боевиков.

Напомним, что один из участников творческого коллектива Алексей Иовчев является уроженцем Мариуполя, поэтому для него история является личной. Музыкант вспомнил о том, что на протяжении восьми лет он не мог вернуться домой, чтобы увидеться с родителями.

Только 20 мая он смог вернуться к родным местам, к сожалению в таком разрушенном состоянии. В кадрах клипа реальные дом, подъезд и фотоальбом Алексея, найденный в квартире. Здесь всё правда. участники группы

Вышел посмертный концертный клип Петра Мамонова на песню "Улетаю".

Фото и видео: YouTube / Зверобой