Вышел посмертный концертный клип Петра Мамонова на песню "Улетаю"

Музыкант скончался в июле 2021 года.

Вышел посмертный концертный клип рок-музыката Петра Мамонова на песню "Улетаю". Его опубликовали на YouTube-канале исполнителя.

Клип был снят на одном из последних концертов Мамонова и его группы в Москве. Песня "Улетаю" вошла в последний альбом музыканта "Незнайка". Его премьера состоится 15 июля, в годовщину смерти исполнителя.

Ранее мы сообщали, что российский режиссер Ладо Кватания снял клип для Карди Би и Канье Уэста.

Видео: YouTube / Петр Мамонов | Petr Mamonov