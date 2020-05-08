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Вышел посмертный концертный клип Петра Мамонова на песню "Улетаю"

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Музыкант скончался в июле 2021 года.

Вышел посмертный концертный клип рок-музыката Петра Мамонова на песню "Улетаю". Его опубликовали на YouTube-канале исполнителя.

Клип был снят на одном из последних концертов Мамонова и его группы в Москве. Песня "Улетаю" вошла в последний альбом музыканта "Незнайка". Его премьера состоится 15 июля, в годовщину смерти исполнителя.

Ранее мы сообщали, что российский режиссер Ладо Кватания снял клип для Карди Би и Канье Уэста.

Видео: YouTube / Петр Мамонов | Petr Mamonov

Теги: клип, песня, петр мамонов
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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