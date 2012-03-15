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Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран"

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На опубликованных кадрах показан полет бомбардировщиков B-2.

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран". Видеозапись появилась в его аккаунте в соцсети Truth Social.

На опубликованных кадрах показан полет бомбардировщиков B-2 под песню Bomb Iran группы Vince Vance & the Valiants. Она была записана в 1980 году как пародия на песню Barbara Ann, исполненной The Regents и вышедшей в 1961-м.

Ранее мы сообщали, что Трамп выругался матом из-за конфликта Израиля и Ирана.

Видео: Truth Social / Donald J. Trump

Теги: видео, дональд трамп, песня, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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