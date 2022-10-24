Группа "Ленинград" записала песню к юбилею "Зенита"

Песня вышла под названием "Фие100".

Рок-группа "Ленинград" записала песню к юбилею футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу музыкального коллектива.

Песня вышла под названием "Фие100". Она посвящена "Зениту", который отмечает в этом году 100-летний юбилей. В пресс-службе "Ленинграда" отмечается, что "многие художники будут пытаются поймать тот неуловимый и необъятный феномен под названием Петербургский стиль". Также группа выпустила видеоклип на песню.

Напомним, в турнирной таблице РПЛ "Зенит" идет на втором месте, набрав 64 очка в 29 играх, и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. Финальный тур чемпионата пройдет 24 мая.

Ранее мы сообщали, что к 100-летию "Зенита" в Петербурге выпустят 100 тыс. "Подорожников".

Фото: YouTube / Ленинград