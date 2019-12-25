Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для Карди Би и Канье Уэста

Ранее клипмейкер был известен по работам с отечественными артистами.

Российский режиссер и клипмейкер Ладо Кватания снял видеоряд на песню американской хип-хоп исполнительницы Карди Би Hot Shit. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки. Известно, что в записи композиции также принимали участие рэперы Канье Уэст и Lil Durk. Авторы из издания Billboard уточнили, что трек войдет в новый альбом певицы. Этот проект станет продолжением ее дебютной пластинки Invasion of Privacy, которая была удостоена "Грэмми".

Напомним, что Ладо Кватания впервые снял клип для иностранных звезд. Режиссер известен своими работами с такими артистами как Хаски, Markul, Оксимирон, Дельфин и Манижа. Регулярно его клипы признавались лауреатами престижных музыкальных фестивалей. Творчество клипмейкера отмечали организаторы Cannes Film Festival, Berlin Music Video Awards, UK Music Awards, Camerimage Film Festival, "Кинотавр" и других крупных событийных мероприятий.

Группа "Ва-БанкЪ" выпустила клип, посвящённый событиям на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Cardi B