Премьера новой версии фильма Сокурова не состоится в петербургской "Авроре"

Александр Сокуров отметил, что показ не состоится "по независящим от него причинам".

Показ новой версии фильма "Александра" Александра Сокурова, который должен был состояться в петербургском кинотеатре "Аврора" 12 декабря, отменили. Об этом рассказал режиссер в своем tg-канале 11 декабря.

Сделаем это чуть позже и в другом месте. Александр Сокуров, режиссер

Александр Сокуров отметил, что показ не состоится "по независящим от него причинам".

Отметим, что картина вышла еще в 2007 году. Перевыпуск "Александры" связан с тем, что изначально фильм был снят на пленку. Режиссер решил создать цифровую версию.

Премьера фильма прошла в рамках 60-го Каннского фестиваля. В ролях Галина Вишневская, Василий Шевцов и Раиса Гичаева, а действия разворачиваются в Чечне в начале 2000-х гг. По сюжету пожилая женщина Александра приезжает навестить своего внука-офицера в военную часть.

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Фото: kino-teatr.ru