Реставрацию кинотеатра "Аврора" отложили до 2028 года

Причиной задержки стали три несостоявшихся конкурса.

Масштабный ремонт исторического кинотеатра "Аврора" на Невском проспекте откладывается. Как сообщили изданию "Петербургский дневник" в администрации учреждения, проведение работ перенесено на 2028 год.

Причиной задержки стали три несостоявшихся конкурса: ни одна строительная компания не подала заявку на участие. Первые два тендера также не смогли привлечь потенциальных исполнителей. После третьей неудачной попытки руководство "Авроры" приняло решение провести повторную экспертизу проектной документации и внести в нее необходимые изменения перед новым циклом торгов.

Ранее стоимость реставрации оценивалась в 524,5 млн рублей, а завершить работы планировалось к сентябрю 2028 года. Проект затрагивает здание бывшего "Дома Глазуновых", где находится сам кинотеатр, и соседний дом страхового общества "Саламандра".

В ходе ремонта предполагалось вернуть памятнику архитектуры ряд исторических элементов: восстановить скульптуру "Аврора на бочке" в фойе и вернуть кинобар на его историческое место.

Ранее мы сообщили о том, что между Петербургом и Выборгом запустили двухэтажные "Авроры".

Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)