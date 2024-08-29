Между Петербургом и Выборгом запустили двухэтажные "Авроры"

Из Петербурга в Выборг теперь можно доехать за час на двухэтажном поезде.

Между Петербургом и Выборгом с 19 августа начали курсировать скоростные двухэтажные поезда "Аврора-шаттл". Время в пути с одной остановкой составляет чуть более часа, передает spb.aif.ru.

Вице-губернатор Кирилл Поляков назвал запуск важным шагом к созданию современной и доступной транспортной среды. Сейчас с Финляндского вокзала отправляются две пары шаттлов: дневная и вечерняя. Из Петербурга поезда уходят в 15:18 и 20:00, из Выборга — в 17:14 и 22:30. С 22 августа добавится третья, утренняя пара: из Петербурга в 8:06, из Выборга в 12:36.

Поляков отметил, что транспортные связи между Петербургом и Ленобластью становятся всё теснее, а Выборг — одно из главных направлений для туристов. Быстрый и комфортный доступ к таким местам, по его словам, выгоден и туристам, и городу, и бизнесу.

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Фото: Telegram/Кирилл Поляков