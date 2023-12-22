В Петербурге чиновники хотели потратить на концерт Кристины Орбакайте 3,5 млн рублей

В Усть-Ижоре на мероприятие планировали выделить 933,5 тыс. рублей, а в Левашово – порядка 2,5 млн рублей.

Администрации петербургских поселков Усть-Ижора и Левашово были намерены направить на закупку билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ "Октябрьский" около 3,5 млн рублей. Контракты на "Билеты на концерт Кристины Орбакайте" разместили на портале госзакупок накануне. Их обновили 1 марта.

В Усть-Ижоре на мероприятие планировали выделить 933,5 тыс. рублей, а в Левашово – порядка 2,5 млн рублей. Хотели приобрести 510 билетов. Однако в администрации Усть-Ижоры "Фонтанке" заявили, что контракт прекращен, поскольку "так нельзя". Ранее концерт исполнительницы отменили на Дальнем Востоке.

В Петербурге треки Кристины Орбакайте будут слушать 3 марта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 25 февраля прошел концерт лауреатов премии "Золотой Граммофон".

Фото: ВКонтакте / Кристина Орбакайте