В БКЗ "Октябрьский" готовятся к концерту "Пикника"

Сейчас у БКЗ дежурят кареты "скорой" помощи, наряды полиции и Росгвардии.

В большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге 27 марта состоится концерт группы "Пикник", в связи с чем здание взято под усиленную охрану. Сейчас у БКЗ дежурят кареты "скорой" помощи, наряды полиции и Росгвардии. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Отмечается, что "Пикник" и симфонический оркестр "Таврический" проведут вечер памяти жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". БКЗ "Октябрьский" вмещает 3737 зрителей. Собранные с мероприятия средства будут отправлены пострадавшим и семьям погибших в концертном зале Московской области.

Напомним, террористический акт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед концертом "Пикника". В результате погибли 140 человек.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком