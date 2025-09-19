Концерт ансамбля песни и пляски А.В.Александрова

Для зрителей старше 6 лет.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова 10 ноября представит в Петербурге новую концертную программу в БКЗ "Октябрьский". Более 150 артистов: в составе женский и мужской хор, танцевальный ансамбль и народный и духовой оркестр. Начальник ансамбля, художественный руководитель — заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк. Коллектив в этом году празднует 98-летие и уже давно стал визитной карточкой Вооружённых Сил России.

Репертуар ансамбля насчитывает более 2 000 произведений. На концерте прозвучат военно‑патриотические композиции и народные мелодии, будут представлены яркие танцевальные номера.

Важной вехой в развитии коллектива стало создание женского хора ансамбля в 2019 году. Большинство участниц — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Появление женского хора обогатило звучание ансамбля, расширило репертуар и добавило новые краски в концерты.

В 2026 году, в Год единства народов России, выступление ансамбля приобретает особое значение: через песни и танцы коллектив демонстрирует, как разные традиции и стили сливаются в единое художественное полотно — подобно тому, как народы России объединяются ради общих ценностей и целей.

Фото: предоставлено организаторами