Столетие Педиатрического университета отпраздновали в БКЗ Октябрьский

Юбилей Педиатрического университета и клиники отметили в Петербурге.

В БКЗ "Октябрьский" состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию Санкт-Петербургского педиатрического университета и 120-летию университетской клиники. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На мероприятии губернатор города подчеркнул значение вуза для медицинской отрасли. Он напомнил, что за век из стен университета выпустились 50 тыс. врачей, которые помогли около 16 млн пациентов.

В торжестве принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он вручил сотрудникам вуза государственные и ведомственные награды, в том числе знаки "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Поздравления университету направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее Смольный и представители КНР договорились о совместных проектах архивов.

Фото: Правительство России