Смольный и представители КНР договорились о совместных проектах архивов

Архивы Петербурга и Китая объединяются ради сохранения памяти о войне.

В Смольном 19 сентября прошла встреча губернатора Петербурга с руководителем Росархива Андреем Артизовым, начальником архивного управления КНР Ван Шаочжуном, генконсулом Китая в городе Ло Чжаньхуэем и заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимиром Петровым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На встрече подчеркнули, что 2025 год объявлен Россией и Китаем годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления японским захватчикам.

Стороны договорились продолжать совместную работу архивных служб для защиты исторической правды и противодействия фальсификации. В частности, в Пекине 9 сентября открылась выставка "Помощь иностранных друзей Китаю в войне сопротивления Японии", где представлены документы из российских архивов.

Беглов предложил совместно с КНР организовать новые выставочные проекты и подготовить научный сборник с архивными материалами Петербурга и Китая.

Ранее сообщалось, что в Китай мечтают поехать 64% петербуржцев.

Фото: пресс-служба Смольного