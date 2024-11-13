Смольный и представители КНР договорились о совместных проектах архивов

В Смольном 19 сентября прошла встреча губернатора Петербурга с руководителем Росархива Андреем Артизовым, начальником архивного управления КНР Ван Шаочжуном, генконсулом Китая в городе Ло Чжаньхуэем и заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимиром Петровым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На встрече подчеркнули, что 2025 год объявлен Россией и Китаем годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления японским захватчикам.
Стороны договорились продолжать совместную работу архивных служб для защиты исторической правды и противодействия фальсификации. В частности, в Пекине 9 сентября открылась выставка "Помощь иностранных друзей Китаю в войне сопротивления Японии", где представлены документы из российских архивов.
Беглов предложил совместно с КНР организовать новые выставочные проекты и подготовить научный сборник с архивными материалами Петербурга и Китая.
Ранее сообщалось, что в Китай мечтают поехать 64% петербуржцев.
Фото: пресс-служба Смольного
