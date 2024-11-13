  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный и представители КНР договорились о совместных проектах архивов
Сегодня, 20:08
59
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Смольный и представители КНР договорились о совместных проектах архивов

0 0

Архивы Петербурга и Китая объединяются ради сохранения памяти о войне.

В Смольном 19 сентября прошла встреча губернатора Петербурга с руководителем Росархива Андреем Артизовым, начальником архивного управления КНР Ван Шаочжуном, генконсулом Китая в городе Ло Чжаньхуэем и заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Владимиром Петровым. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На встрече подчеркнули, что 2025 год объявлен Россией и Китаем годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления японским захватчикам.

Стороны договорились продолжать совместную работу архивных служб для защиты исторической правды и противодействия фальсификации. В частности, в Пекине 9 сентября открылась выставка "Помощь иностранных друзей Китаю в войне сопротивления Японии", где представлены документы из российских архивов.

Беглов предложил совместно с КНР организовать новые выставочные проекты и подготовить научный сборник с архивными материалами Петербурга и Китая. 

Ранее сообщалось, что в Китай мечтают поехать 64% петербуржцев.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: вов, кнр, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии