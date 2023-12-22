Благотворительный концерт "Пикника" в Петербурге начался с минуты молчания

Отмечается, что свободных мест практически не было.

Благотворительный концерт группы "Пикник" и симфонического оркестра "Таврический" состоялся в петербургском большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" 27 марта. Мероприятие провели в память жертв террористической атаки в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что свободных мест практически не было. Всего зал вмещает 3727 человек. Перед началом концерта объявили минуту молчания в память о погибших.

Коллективы "Пикника" и "Таврического" должны были в минувшую пятницу выступать в "Крокус Сити Холле", однако планы музыкантов сорвали террористы.

По последним данным, в концертном зале Подмосковья погибли 143 человека, пострадали 360 человек, среди которых 11 детей. "Пикник" понес потерю – от действий террористов погибла помощник директора коллектива Екатерина Кушнер.

Напомним, перед мероприятием здание БКЗ "Октябрьский" взяли под усиленную охрану. Собранные с мероприятия средства отправят пострадавшим и семьям погибших в "Крокус Сити Холле".

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