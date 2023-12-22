В Петербурге 25 февраля прошел концерт "Золотой Граммофон"

Ведущими концертами стали Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север.

В Петербурге накануне, 25 февраля, прошел концерт лауреатов Премии "Золотой Граммофон". Артистов наградили золотыми статуэтками в Ледовом дворце.

Ведущими концертами стали Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север. На сцене любимые песни исполнили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Денис Клявер, Николай Басков, Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Mia Boyka, Митя Фомин, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Artik&Asti, Василий Герелло, Марко Радинович, Ружена Рублева, Ольга Шультайс.

Фото: предоставлено организатором

Фото: предоставлено организатором

Зрители смогли насладиться совместным выступлением популярных артистов. Композицию "Русские идут!" исполнили Филипп Киркоров, Елена Север, Владимир Киселев, Митя Фомин, группа "Земляне", Mia Boyka и другие артисты.

Фото: предоставлено организатором

Важную часть концерта составил патриотический пролог. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, которые в зоне СВО подбили тяжелую бронетехнику западного производства. В шоу поучаствовал и Олег Сухопяткин, представитель лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Фото: Piter.tv

Артисты высоко оценили прошедшее в городе на Неве шоу. Они рассказали о значении премии в их жизни.

Я получила два "Золотых Граммофона" в минувшем году, в том числе зеленый – за эко-начинания. И стараюсь нести это приятное бремя и не ударить в грязь лицом. Юлианна Караулова, певица, телеведущая

Мне очень приятно здесь быть. В Москве я получила свой первый "Золотой Граммофон". Видеть Питер со сцены "Золотого Граммофона", а у меня очень красивый номер, – это потрясающе. Наталья Подольская, певица

Фото: предоставлено организатором

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вернулся на сцену в Санкт-Петербурге.

Фото: предоставлено организатором