Филипп Киркоров вернулся на сцену в Санкт-Петербурге

Певец прокомментировал резкую смену сценического образа.

В Санкт-Петербурге проходит шоу награждения лауреатов премии "Золотой Граммофон". На сцену в числе других артистов поднялся и певец Филипп Киркоров. Это его первое появление на шоу такого масштаба с момента скандально известной "голой вечеринки". Журналисты обратили внимание на сдержанный костюм артиста: чёрный пиджак с золотым узором и белая рубашка. Певца даже спросили, почему он так радикально изменил свой внешний образ. Ведь зрители привыкли видеть короля эстрады в ярких, радостных нарядах. Однако Филипп Киркоров парировал: по его словам, себе и своему стилю он не изменяет.

Я себя сам никогда не предам. Пожалуй, единственный человек, который меня никогда не предаст, это я сам. Я пел и буду петь о любви всегда. А уж какой я надену костюмчик - это вопрос моды, времени и уместности ситуации. Я даже не знаю, какой я буду завтра. Филипп Киркоров, певец

Ранее мы писали, что в Петербурге 25 февраля пройдет шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон".

Видео: Piter.TV