В Петербурге 25 февраля пройдет шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон"

На сцену выйдут Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, ⁠Юлианна Караулова и другие звезды эстрады.

В Ледовом Дворце 25 февраля пройдет шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон". На сцену выйдут неподражаемые и любимые публикой артисты: Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ира Дубцова, группа "Земляне", ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, ⁠Юлианна Караулова, ⁠Filatov&Karas, ⁠Денис Клявер, ⁠Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов, Рублёва Ружена и другие исполнители.

За атмосферу радости и веселья на сцене будут отвечать яркий Николай Басков и элегантная Елена Север. Премия "Золотой Граммофон" всегда удивляет зрителей невероятными и неожиданными номерами, продуманной и интересной сценографией. Из года в год артисты и публика ждут это шоу, чтобы подвести музыкальные итоги года.

Мы рады представить самое грандиозное музыкальное шоу "Золотой Граммофон" жителям Санкт-Петербурга. "Русская Медиагруппа" одно за другим проводит крупнейшие музыкальные шоу. Конец года для нас ознаменовался масштабной XXVIII Церемонией вручения Премии "Золотой

Граммофон" в московском "Крокус Сити Холле", а 2024 мы встретим не менее грандиозным концертом в Санкт-Петербурге. Для нас очень важно, чтобы жители разных городов России могли смотреть вживую музыкальные шоу высочайшего качества. Светлана Столповских, музыкальный продюсер "Русской Медиагруппы"

Приходите за отличным настроением, ностальгией по хитам ушедшего года и праздником.

В списке артистов возможны дополнения и изменения.

Фото: Piter.tv