Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными

По его словам, бизнесмен всегда с заботой и любовью относился к родной стране.

Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Самвела Карапетяна абсурдными. Он опубликовал видео в своих соцсетях.

Певец отметил, что власти Армении должны заняться своими обязанностями по улучшению состояния страны, а не нападают на "священнослужителей и почитаемых персон". Он также призвал прекратить гонения на Карапетяна. Киркоров отметил, что бизнесмен всегда с заботой и любовью относился к родной стране.

Коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего". Филипп Киркоров, певец

Ранее мы сообщали, что в резиденции католикоса всех армян произошла потасовка.

Видео: Telegram / Филипп Киркоров