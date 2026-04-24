Киркоров рассказал о трехдневных гастролях в Петербурге

С 23 по 25 апреля в Петербурге проходили гастроли народного артиста РФ Филиппа Киркорова. В интервью spb.aif.ru певец отметил, что выступает в Северной столице уже 36 лет подряд. Он признался, что не ожидал столь долгого сотрудничества с Петербургом, но ему приятно, что у него и зрителей по-прежнему есть желание встречаться в любимом зале.

Киркоров подчеркнул, что не изменяет залу "Октябрьский", несмотря на множество предложений, так как ему нравится атмосфера, когда зрители приходят в красивых нарядах, а он выходит на сцену с новыми и главными хитами.

Артист также отметил, что никогда не приезжает в Петербург со старой программой. Он подчеркнул, что всегда встречает зрителей как дорогих гостей, считая их своими, и что публика, которая приходит на его концерты из года в год, может быть уверена в честности его выступлений. Киркоров добавил, что всё будет проходить с живым звуком и эмоциями, и даже вспомнил о происшествии в прошлом году, когда на сцене загорелась пиротехника.

Кроме того, певец рассказал о самом трогательном моменте, связанном с городом. Он считает таковым свою женитьбу на Алле Пугачевой в 1994 году. Киркоров вспомнил, как однажды сказал, что если женится, то только в Петербурге, и когда пришло время, ему напомнили об этом. Он отметил, что у него не было при себе паспорта, но на следующий день вопрос был решен с помощью экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака. Церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной.

