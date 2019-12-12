Фонд "Антон тут рядом" выпустил валентинку в честь поддержки близких с известным телеканалом

Цель проекта — создать круговорот добрых посланий: добрые слова возвращаются отправителям подобно бумерангу.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" и телканал ТНТ выпустили совместную валентинку в рамках акции "Прикоснуться словами" ко Дню святого Валентина. Надпись на тематической открытке гласит: "Ты — моё сокровище. Понять это можно без особых испытаний".

Цель проекта — создать круговорот добрых посланий: добрые слова возвращаются отправителям подобно бумерангу. Многие телепроекты телеканала рассказывают о людях, преодолевающих жизненные препятствия, демонстрируя истинную ценность человеческой поддержки. Истории подчеркивают идею, что главное богатство жизни — это не финальная цель, а близкие люди, идущие бок о бок на протяжении пути.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" действует с 2013 года в Петербурге, поддерживая людей с расстройствами аутистического спектра на каждом этапе жизни — от ранней диагностики и специального образования до социализации взрослых, включая помощь в трудоустройстве и самостоятельном проживании. Акция "Прикоснуться словами" проходит с 1 по 21 февраля, став символом важности простых проявлений заботы и внимания друг к другу.

Фото: Фонд "Антон тут рядом"