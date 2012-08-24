Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ

"Гоблин" считает, что ведущий перечеркнул все свои заслуги в России.

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, так же известный зрителям иностранных фильмов по псевдониму Гоблин, в недавнем выпуске на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" объяснил ведущему о том, как шоумен Иван Ургант может вернуться на отечественное телевидение. Коллега по цеху считает, что артисту важно покаяться, такт как он успел перечеркнуть все свои заслуги.

Если я начальник ДК государственного, ты не приедешь сюда. Государству даже пальцем шевелить не надо. Ты же сам все это сделал. Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет. Пусть поможет фронту. Этим кто-то должен заняться... Дмитрий Пучков, блогер

Эксперт полагает, что осудившие специальную военную операцию российские артисты должны извиниться перед обществом ради возвращения к работе на территории страны.

Пучков посоветовал Эрнсту уволиться с Первого канала.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

