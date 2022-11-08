Пучков посоветовал Эрнсту уволиться с Первого канала

Он напомнил, что гендиректор возглавил канал в тяжелые времена.

Блогер Дмитрий Пучков посоветовал гендиректору Первого канала Константину Эрнсту уволиться. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Пучков отметил, что Эрнст внес свой вклад в развитие телеканала, однако на фоне бесконечных скандалов он бы на его месте давно ушел бы оттуда. Он напомнил, что гендиректор возглавил канал в тяжелые времена и смог внести свою лепту в его продвижение.

Ранее Пучков раскритиковал "Голубой огонек" и выступающих на нем артистов.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи