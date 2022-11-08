Пучков посоветовал Эрнсту уволиться с Первого канала

Блогер Дмитрий Пучков посоветовал гендиректору Первого канала Константину Эрнсту уволиться. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
Пучков отметил, что Эрнст внес свой вклад в развитие телеканала, однако на фоне бесконечных скандалов он бы на его месте давно ушел бы оттуда. Он напомнил, что гендиректор возглавил канал в тяжелые времена и смог внести свою лепту в его продвижение.
Ранее Пучков раскритиковал "Голубой огонек" и выступающих на нем артистов.
Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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