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Пучков посоветовал Эрнсту уволиться с Первого канала

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Он напомнил, что гендиректор возглавил канал в тяжелые времена.

Блогер Дмитрий Пучков посоветовал гендиректору Первого канала Константину Эрнсту уволиться. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Пучков отметил, что Эрнст внес свой вклад в развитие телеканала, однако на фоне бесконечных скандалов он бы на его месте давно ушел бы оттуда. Он напомнил, что гендиректор возглавил канал в тяжелые времена и смог внести свою лепту в его продвижение.

Ранее Пучков раскритиковал "Голубой огонек" и выступающих на нем артистов.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи

Теги: дмитрий пучков, константин эрнст, первый канал
Категории: Лента новостей, Культура,

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