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Пучков раскритиковал "Голубой огонек" и выступающих на нем артистов

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По его словам, в шоу-бизнесе есть группировки, которые продвигают своих артистов.

Блогер Дмитрий ПучковПучков раскритиковал новогоднюю программу "Голубой огонек" и выступающих на ней артистов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Пучков считает участвующих в "Голубом огоньке" артистов ожившими мертвецами, которые выступают каждый год. Он подчеркнул, что их выступления стоят диких денег, поскольку они выходят на центральных каналах.

Также блогер заявил, что в шоу-бизнесе есть группировки, которые продвигают своих артистов. Он не исключает, что с отъездом из страны певицы Аллы Пугачевой порядок вещей может измениться.

Ранее мы сообщали, что нижегородский сенатор выступил с "Любэ" на Дне народного единства.

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи

Теги: артисты, голубок огонек, дмитрий пучков, критика
Категории: Лента новостей, Культура,

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