Блогер Пучков подверг критике журналистов

Блогер Дмитрий Пучков подверг критике людей, работающих журналистов. Об этом он рассказал в беседе с каналом Metametrica на Rutube.

Пучков прокомментировал разговоры журналистов, которые считают, что президент США Дональд Трамп симпатизирует России, несмотря на то, что поддерживает Украину и ведет политику вопреки интересам Москвы. По словам эксперта, журналист является существом "не сильно образованным и не очень умным".

Также Пучков заявил, что представители прессы "говорят то, что им сказали говорить". Кроме того, он выразил сомнение в том, что Трамп и США в целом симпатизируют России.

Фото: pxhere.com