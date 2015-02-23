Функция тестируется в бета-версии мессенджера для операционной системы iOS.

Мессенджер Telegram протестирует запрет пересылать сообщения из личных чатов. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

Отмечается, что запрет тестируется в бета-версии мессенджера для операционной системы iOS. Новая функция ограничит возможность копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Ее могут активировать пользователи, у которых открыт доступ к бета-версии 12.5 мессенджера.

Для активации запрета на пересылку сообщения нужно открыть профиль контакта, нажать на "Изменить контакт", а после выбрать "Запретить копирование". Кроме того, у пользователей Telegram появилась возможность создавать напоминания на основе сообщений, в которых указаны время и дата.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram.

Фото: pxhere.com