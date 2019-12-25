Иван Ургант кардинально изменил имидж в Петербурге

Подписчики оценили новый образ: в комментариях пишут, что шоумен заметно похудел и "помолодел на 15 лет".

Через несколько дней пребывания в Петербурге телеведущий Иван Ургант решил удивить поклонников новым имиджем и сбрил свою фирменную бороду. Фото с преображением шоумен разместил в социальных сетях.

Напомним, что Ургант отрастил ещё более густую бороду после ухода с Первого канала. Долгое время он не менял внешность, путешествуя по России и за её пределами, но решил избавиться от растительности на лице в Северной столице. На фото ведущий позирует, сидя на стуле. Публикация подписана перефразированной цитатой из стихотворения "Я тебя никогда не забуду" Андрея Вознесенского − "Ты меня на рассвете побреешь...".

Подписчики Угранта оценили новый образ: в комментариях пишут, что шоумен заметно похудел и "помолодел на 15 лет".

Ранее мы сообщили о том, что телеведущий Иван Ургант показал снимок, сделанный в Петербурге.

Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/ @urgantcom