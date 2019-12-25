У члена семьи Ивана Урганта обнаружили коронавирус

Родственник телеведущего работает в одной из петербургских больниц.

Российский телеведущий Иван Ургант в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о ситуации, которая происходит в его семье: брат жены телеведущего заразился коронавирусом.

Мужчина работает в одной из петербургских больниц и теперь сидит дома – симптомы у него не проявляются. Иван Ургант также в курсе, что в больницах не все хорошо, масок хватает не всем работникам, однако телеведущий никого не винит в сложившейся ситуации.

Мы не врачи, не умеем лечить людей, но должны помочь и хоть как-то облегчить их существование, сделать все, чтобы они чувствовали, что мы их поддерживаем и разделяем то напряжение, в котором они пребывают отметил Ургант.

Ранее мы писали, что глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом.

Фото: "Иван Ургант" / Вконтакте