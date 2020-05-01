Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Вечером в пятницу, 1 мая, появилось сообщение о госпитализации главы Минстроя России Владимира Якушева. Как сообщили представители министерства строительства и ЖКХ, у Якушева и одного из его заместителей – Дмитрия Волкова – положительные первые тесты на коронавирус COVID-19.

Владимир Якушев заявил, что "остается на связи" и будет проходить лечение под присмотром врачей "в одной из городских больниц". Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" информацию об отставке премьера Михаила Мишустина. Накануне на встрече с президентом глава кабинета министр сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов. В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Фото: Global Look Press