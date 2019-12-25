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У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус
Сегодня, 19:55
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IRINA_CHALKINA

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

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Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что Мишустин сам сообщил о своей болезни главе государства Владимиру Путину. При этом премьер-министр отметил, что он намерен уйти на самоизоляцию.

Исполняющим обязанности премьера предложен Андрей Белоусов. Президент РФ одобрил выбор Мишустина.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.

Теги: коронавирус, мишустин, новости россии, общество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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