Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что Мишустин сам сообщил о своей болезни главе государства Владимиру Путину. При этом премьер-министр отметил, что он намерен уйти на самоизоляцию.

Исполняющим обязанности премьера предложен Андрей Белоусов. Президент РФ одобрил выбор Мишустина.

Ранее мы сообщали о том, что Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность.