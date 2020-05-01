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В Кремле опровергли сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Ранее стало известно, что глава правительства инфицирован COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" информацию об отставке премьера Михаила Мишустина. 

В четверг, 30 апреля, на встрече с президентом глава кабинета министр сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов.  

В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

Ранее: Контейнеры для хранения тел умерших заметили у нескольких больниц Петербурга

Видео: government.ru

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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