В Кремле опровергли сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Ранее стало известно, что глава правительства инфицирован COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" информацию об отставке премьера Михаила Мишустина.

В четверг, 30 апреля, на встрече с президентом глава кабинета министр сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов.

В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.

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Видео: government.ru