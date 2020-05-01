В Кремле опровергли сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" информацию об отставке премьера Михаила Мишустина.
В четверг, 30 апреля, на встрече с президентом глава кабинета министр сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Президент пожелал ему выздоровления и добавил, что будет продолжать консультироваться с ним по ряду вопросов.
В данный момент премьер проходит курс лечения. И.о. главы правительства назначен Андрей Белоусов.
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Видео: government.ru
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