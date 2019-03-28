Контейнеры для хранения тел умерших заметили у нескольких больниц Петербурга

На данный момент в патологоанатомических отделениях и моргах места есть.

У нескольких учреждений Петербурга заметили рефрижераторные контейнеры. Об этом 30 апреля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным изданиях, их обнаружили у морга при городской больницы №2 на Учебном переулке и у Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

На данный момент в патологоанатомических отделениях и моргах есть места. В будущем на территории медицинских учреждений могут размещать мобильные холодильные установки на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения или кремации.

Оба медицинских учреждения принимают больных коронавирусом.

На данный момент от инфекции зарегистрировано 29 смертей. Выздоровело 779 человек. Общее количество заболевших составляет 4062.

Фото: gvv-spb.ru