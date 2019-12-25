Китаянка ожила в морге перед кремацией и стала известной художницей

История о чудесном возвращении Чэнь Цуй Цзюй с того света сделала ее знаменитостью.

Жительница провинции Гуйчжоу Чэнь Цуй Цзюй в последний момент ожила перед кремацией в морге и стала знаменитой художницей. Ее историю рассказало издание South China Morning Post.

Цзюй родилась в деревне, но в возрасте 18 лет переехала в город Дунгуань и стала работать на заводе, однако денег едва хватало даже на еду. В один из дней у девушки поднялась высокая температура и потеряла сознание на берегу реки. Спустя через несколько дней ее нашел лодочник. Цзюй не подавала признаков жизни, поэтому мужчина отвез ее в ближайшее похоронное бюро.

Когда сотрудник морга готовил Цзюй к кремации, она пошевелила ногой. Так девушка попала в больницу. У нее диагностировали сильное истощение, обезвоживание и полиорганную недостаточность. Цзюй провела в реанимации три месяца и полностью вылечилась.

История о чудесном воскрешении сделала Цзюй знаменитостью. Жителей Китая писали ей письма со словами поддержки. Позже известный художник Чэнь Чжун Лянь пригласил девушку учиться к себе. Он помог Цзюй развить талант и в 1999 году она получила первую награду в области живописи. С тех пор у Чэнь Цуй Цзюй было еще множество премий, а недавно по ее истории в Китае поставили оперу.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)