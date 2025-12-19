В Петербурге арестовали владельца фирмы по делу о торговле органами

Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о продаже органов из морга больницы.

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения владельцу коммерческой фирмы, причастному к делу о незаконной торговле органами умерших из Александровской больницы. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщили в суде, мужчина обвиняется в участии в противоправной схеме, связанной с приобретением органов умерших людей для последующего использования в обучении танатопрактике. По решению суда он заключен под стражу до апреля. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом 6 февраля после выявления фактов незаконного оборота биоматериалов. Следствием установлено, что органы умерших пациентов Александровской больницы передавались за денежное вознаграждение.

Руководитель фирмы, где осуществлялось обучение танатопрактике, действуя в сговоре, убедил заведующего патологоанатомическим отделением СПб ГБУЗ "Александровская больница" передавать органы умерших лиц без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, за предоставление доступа к моргу и возможность изъятия органов работнику медицинского учреждения выплачивалось незаконное вознаграждение в размере около 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные другие участники преступной схемы.

